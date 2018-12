Wuppertaler Vorwerk-Konzern plant Umstrukturierung

Der Wuppertaler Haushaltsgeräte-Hersteller Vorwerk will laut Medienberichten weltweit Stellen abbauen. Wie das Handelsblatt in seiner neuesten Ausgabe meldet, sollen weltweit 320 Arbeitsplätze wegfallen. Etwa die Hälfte davon in Deutschland.

Digitale Vertriebswege werden geprüft

Gründe für den Stellenabbau sollen Absatzprobleme und eine interne Umstrukturierung sein, so das Handelsblatt. Nach Angaben der Zentrale gehe es dabei vor allem um die Entwicklung digitaler Zukunftsmodelle.