Auftaktwoche mit vielen Events

Das Ziel sei es, Beethoven in all seinen Facetten erfahrbar zu machen und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu eröffnen, sagen die Organisatoren. Los geht es am Wochenende vom 14. und 15. Dezember 2019 mit einer deutschlandweiten Hauskonzert-Initiative: mehr als 500 private kleine und größere Hauskonzerte, zum Beispiel auch im Schloss Bellevue in Berlin.

Außerdem öffnet am 16. Dezember das erweiterte und komplett neu gestaltete Beethoven-Haus in der Bonner Innenstadt wieder seine Türen. Einen Tag später startet die zentrale Ausstellung "BEETHOVEN - Welt.Bürger.Musik" in der Bundeskunsthalle.