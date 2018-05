Kreislauf kann versagen

Beim Baden in einem See ist Vorsicht geboten.

Hinzu kommt, dass das Wasser in Badeseen meist nur bis etwa einen Meter unter der Oberfläche angenehm warm ist. Ab einem Meter kann das Wasser schnell zehn Grad kälter werden als an der Oberfläche, erklärt Grohe. Schwimmer würden so schnell auskühlen. Wer dann nicht schnell am Ufer ist, um sich aufzuwärmen, kann in Lebensgefahr geraten. Denn bei Unterkühlung versagt schnell der Kreislauf.

Außerdem können in vielen Baggerseen - wie dem Bleibtreusee in Brühl, dem Unterbacher See bei Düsseldorf oder dem Kruppsee bei Duisburg - noch alte Kabel oder Metallgeräte vom Braunkohleabbau liegen, an denen sich Schwimmer verletzen können. Daher sei beim Baden in Seen Aufmerksamkeit wichtig.