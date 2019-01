Vier Gruppen haben sich nach Angaben der Polizei Aachen für Dienstag zu Demonstrationen angemeldet. Die größte davon ist die unabhängige pro-europäische Bewegung "Pulse of Europe". Sie ruft in den sozialen Netzwerken dazu auf, sich am Dienstag ab 9 Uhr auf dem Aachener Markt zu versammeln, um ihrer "Europa-Begeisterung Ausdruck" zu verleihen. Außerdem ruft "Die Partei" zur Demo auf; eine politische Partei um Martin Sonneborn, der als Abgeordneter im Europäischen Parlament sitzt. Die Linksjugend versammelt sich am Dienstag ab 9:30 Uhr auf dem Markt. Demonstriert werden soll unter dem Motto "Für ein Europa von unten - Nein zur Macht der Banken und Konzerne". Als vierte Gruppierung erscheint das konservative Bündnis "Was ist Menschlichkeit?".