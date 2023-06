Förderschüler erfolgreich - Mit der Quali fürs Gymnasium

Als Ayden und Flo vor gut zwei Jahren in der Bergischen Diakonie in Wülfrath ankamen, ging es beiden psychisch extrem schlecht. Sie hatten mit Depressionen zu kämpfen und kamen in ihren Regelschulen nicht mehr zurecht. Ausgrenzung, Mobbing, Überforderung - all das gehörte für beide zum Alltag.

Ayden und Flo kamen an ihren alten Schulen nicht zurecht.

In Aprath wurden sie im Heilpädagogischen Zentrum aufgenommen und an der Evangelischen Förderschule unterrichtet. " Das war völlig anders als das, was ich am Gymnasium erlebt habe ", erzählt Flo. " Am Gymnasium musste ich funktionieren. Es wurde keine Rücksicht genommen, ob ich mitkomme oder nicht ."

Von den Pädagogen in Aprath und auch in ihrer Klasse wurden die beiden aufgefangen. " Man ist hier total herzlich aufgenommen worden. Die Leute hier wollen einem helfen, dass es einem wieder gut geht ", erzählt Flo.

Jugendhilfen greifen ineinander

Die Evangelische Förderschule mit dem Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung ist eine staatlich anerkannte private Ersatzschule. Als Teil des Kinder- und Jugendhilfe-Verbunds arbeitet sie in Kooperation mit der Jugendhilfe und dem Heilpädagogisch-Psychotherapeutischen Zentrum der Bergischen Diakonie.