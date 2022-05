Vom Heimkind zum TikTok-Star

Wie ist es, wenn ein neues Kind in das Heim kommt? Was passiert, wenn man ein schlechte Note mitbringt? Wie läuft der Tag ab, wenn man mal frei hat? - All das erklärt der Schüler in seinen Videos. Michael zeigt auf TikTok nicht nur seinen Alltag im Kinderheim, er antwortet auch auf solche Fragen seiner Community.

Den größten Unterschied im Vergleich zu anderen Jugendlichen sieht er darin, dass er weniger Freizeit hat. "Ich komme nach Hause und muss putzen, kochen, einkaufen (...) und währenddessen noch eine Wohnung suchen. Und die anderen kommen nach Hause und können sich um die Schule kümmern und haben sehr viel Zeit, vielleicht noch für ein Sportverein."

Als Heimkind beleidigt

Mit zwei Jahren musste Michael ins Heim ziehen, seitdem hat er oft Vorurteile zu spüren bekommen, in der Schule wurde er gemobbt und bekam Sprüche zu hören wie: "Du bist ein dummes Heimkind!" oder "Du kannst dir eh nichts leisten!" . Durch seine Videos möchte er auch aufklären und mit Vorurteilen aufräumen.

Angefangen hat Michael als Gamer - für ihn ein Ausweg aus der Außenseiterrolle. "Das war der Punkt, wo viele in der Klasse gemerkt haben, wenn er mit uns Minecraft spielen kann, kann es ihm ja nicht so schlecht gehen" . Und dann kam der Erfolg bei Social Media: Über Nacht hatte ein Video bei TikTok 40.000 Aufrufe, mittlerweile schauen ihm rund 540.000 Follower zu.

Botschaft an Eltern