Keine Konzerte mehr in der Kölner Volksbühne?

" Wir sind maßlos enttäuscht ", so die erste Reaktion von Axel Molinski, Geschäftsführer der Kölner Volksbühne. Als Kulturbetrieb sei es in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg sowieso schon schwer genug, den Kopf über Wasser zu halten. Und jetzt bekomme auch noch ein Nachbar Recht, dem die Kultur nebenan zu laut sei. Der Nachbar hatte gegen die Stadt geklagt. Mit der Begründung: Sie hätte den Konzertbetrieb in der Volksbühne 2018 so nicht genehmigen dürfen.

Neue Nutzung für Kölner Volksbühne zu spät genehmigt

2015 ist die Volksbühne in das ehemalige Millowitsch-Theater an der Aachener Straße in Köln eingezogen. Neben Theateraufführungen finden dort auch regelmäßig Konzerte und Kabarettveranstaltungen statt – von der Stadt 2018 durch eine entsprechende Baugenehmigung abgesegnet.

Das war zu spät, so das Verwaltungsgericht. Für die " erweiterte Nutzung " wäre schon vorher eine Baugenehmigung erforderlich gewesen. Der Nachbar sei so nicht ausreichend geschützt. " Die der Volksbühne erteilte Baugenehmigung stellt nicht hinreichend sicher, dass in der Wohnung des Nachbarn die Orientierungswerte der Freizeitlärmrichtlinie NRW eingehalten würden ", so das Gericht.

Jutta Unger vom Verein Freie Volksbühne kann das nicht wirklich nachvollziehen. Auch im Millowitsch-Theater hätten regelmäßig Konzerte stattgefunden. So neu sei das gar nicht, was die Volksbühne mache. Außerdem würden wegen des Streits mit dem Nachbarn schon jetzt alle Konzerte um 22 Uhr beendet.