Freiwillige in NRW können seit Freitag (10.05.2019) wieder eine Stunde lang in Gärten oder Parks Vögel zählen - und die Ergebnisse dem Naturschutzbund (Nabu) online oder per App melden. Mit der Aktion bis einschließlich Sonntag (12.05.2019) will der Nabu herausfinden, welche Folgen der heiße Sommer 2018 auf die Vogelbestände hat.

2018 gab es laut Nabu im Schnitt nur 33 Vögel pro Garten, ein Minus von über fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Ruhrgebiet sei die Anzahl der Vögel aufgrund der dichten Bebauung stark zurückgegangen, hieß es.