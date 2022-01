Vogelgrippe in der Bonner Rheinaue

Mittlerweile werden der Stadt Bonn täglich neue, tote Vögel gemeldet. "Es sind wohl vor allem Gänse, die zurzeit betroffen sind" , sagt Amtstierärztin Uda Erbe, die das Vogelgrippevirus bei den beiden toten Gänsen entdeckt hatte.

Sperrbezirk soll angelegt werden

Zwar ist die Krankheit noch nicht von einem Gesundheitsinstitut bestätigt worden, trotzdem plant Uda Erbe schon jetzt, einen Sperrbezirk von einem Kilometer rund um den Fundort der toten Tiere anzulegen. Im Umkreis von drei Kilometern soll es ebenfalls nach Wunsch der Bonner Amtstierärztin eine sogenannte Beobachtungszone geben. Das bedeutet, dass in diesem Bereich private Geflügelbesitzer ihre Tiere im Stall halten müssen. "Wir werden diese Aufstallpflicht kontrollieren und die Hausgeflügelbestände auf Symptome überprüfen" , kündigt Uda Erbe an.

Appell an Hundebesitzer

Um die Vogelgrippe nicht unnötig zu verbreiten, sei es wichtig, so die Bonner Amtstierärztin, dass Hundehalter die ohnehin bestehende Leinenpflicht in der Rheinaue für ihre Tiere konsequent einhielten. Sonst würden die Hunde möglicherweise kranke oder tote Enten oder Gänse verschleppen, und so das Virus weiter ausstreuen. Ob die Leinenpflicht auch auf die vorhandene Freilauffläche für Hunde in der Rheinaue ausgeweitet wird, ist noch unklar. Dort können sich Hunde bislang unangeleint austoben.

Generell keine Gefahr für den Menschen

Üblicherweise ist die Vogelgrippe für den Menschen ungefährlich. Trotzdem können manche Virentypen aber auf den Menschen überspringen. Dadurch ist es auch bereits zu Todesfällen gekommen. Ein sorgloser Umgang mit Tieren, die im Verdacht stehen, an der Vogelgrippe erkrankt oder gestorben zu sein, kann also gefährlich sein.