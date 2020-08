Vodafone-Netz am Niederrhein gestört

Hunderte Vodafone-Kunden am Niederrhein haben wegen einer Störung am Samstag (01.08.2020) keinen Empfang. Durch die Hitze ist ein Knotenpunkt in Mönchengladbach ausgefallen. Auch der Notruf funktioniert in der Gegend nur eingeschränkt.

Auch Notruf teilweise nicht erreichbar

Die Polizei Viersen meldet, dass Notrufe aus dem Vodafone-Netz nicht durchgestellt werden. Auch ein Sprecher von Vodafone bestätigt die Störung. Betroffen seien 900 Kunden im Kreis Viersen sowie in Krefeld und Mönchengladbach.

Auch die Leitstelle der Feuerwehr im Kreis Heinsberg meldet, dass Notrufe aus dem Vodafone-Netz nicht durchgestellt werden. Betroffen sind insbesondere Anrufe aus den Orten Erkelenz, Wassenberg, Wegberg und Hückelhoven. Dort werden die Gerätehäuser der Feuerwehren jetzt vorsorglich mit Personal besetzt, um Notrufe auch vor Ort entgegen nehmen zu können.