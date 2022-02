Vierte Impfung in Bonn

Die ersten Bewohner im CBT -Pflegeheim Haus Emmaus in Bonn-Plittersdorf wurden schon Mitte Januar zum vierten Mal geimpft. In dieser Woche bekamen weitere Bewohner die vierte Impfung - nur wenige Tage bevor die Ständige Impfkommission ( STIKO ) am 03.02.2022 ihre Empfehlung bekannt gab, Menschen in Pflegeeinrichtungen ein zweites mal zu boostern. Die STIKO-Empfehlung richtet sich zudem an Menschen über 70 Jahren oder mit Immunschwäche, Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, sowie Beschäftige in medizinischen Berufen.

Zweiter Booster erhöht den Impfschutz

Auch die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg und Impfärztin Jaqueline Hiepler aus Hennef ist bereits zum vierten Mal geimpft, weil sie täglich auf infektiöse Menschen in ihrer Praxis trifft und deshalb geschützt sein will.

Nach wenigen Monaten verringert sich nämlich der Schutz der dritten Impfung vor Ansteckung. Laut einer aktuellen Studie aus Israel, wo bereits die vierte Impfkampagne in vollem Gange ist, erzeugt der zweite Booster eine starke Immunantwort.