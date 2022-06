Ein Ja-Wort der besonderen Art: Viersenerin heiratet mit 91 Jahren

Stretchlimousine, roter Teppich, Sektempfang – was nach einer aufregenden Abendveranstaltung klingt, ist in diesem Fall die Hochzeit einer 91-jährigen Viersenerin und eines 82-jährigen Niederländers. Die beiden haben sich am Freitag im Standesamt in Viersen-Dülken das Ja-Wort gegegeben. Bis zuletzt war nicht klar, ob die Hochzeit überhaupt stattfinden kann.

Immer mitten im Getümmel

Waltraud Winz und Rinus Jannssen leben gemeinsam in Viersen. Rinus stammt ursprünglich aus Venlo. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben vor 10 Jahren auf einem Weinfest in Boppard am Mittelrhein. Für Waltraud ein echter Glückstreffer. " Wir haben abends den Geburtstag einer Freundin in einer Gaststätte gefeiert. Plötzlich kam Rinus rein und wir haben uns angelächet. Und da war es geschehen ", erzählt Waltraud und wird nostalgisch. " Ich war froh, dass ich jemanden hatte und er war auch froh, dass wir uns gefunden hatten. Rinus ist ein gutmütiger Mensch, er tut sehr viel für mich. Die anderen sagen immer: Du hast sechs Richtige im Lotto. "

Waltraud hat jahrelang eine bekannte Kneipe in Viersen betrieben. Rinus leitet bis heute eine Autowerkstatt und arbeitet auch jetzt noch fünf Tage in der Woche. Ihre Freizeit verbringen die beiden am liebsten in guter Gesellschaft. " Wir haben immer Spaß und das ist ja wichtig ", verrät Waltraud Winz ihr Geheimrezept für ein langes und glückliches Leben. " Wenn wir nette Leute kennenlernen, feiern wir direkt mit. Wir sind keine Eigenbrödler, wir sind immer dabei. "

Hochzeit mit Hindernissen

Der besondere Moment im Standesamt

Die Hochzeit war auch für die Standesbeamtin etwas ganz Besonderes: " Ich habe noch nie Paare verheiratet, die so ein fortgeschrittenes Alter hatten. Also über 90 ist für mich auch Premiere ," erzählt Standesbeamtin Henrike Walter. " Es war auch eine knappe Sache: Den beiden haben noch Unterlagen gefehlt und letztlich sind die erst gestern fertig geworden. Wir wussten bis zum Schluss nicht, ob das noch mit der Hochzeit funktioniert ."

Das frischvermählte Ehepaar freut sich nach dem ganzen Stress und der Hektik nun auf die Flitterwochen: Es geht mal wieder nach Mallorca zum Ballermann. " Wenn das alles so weiterläuft, wie es bis jetzt läuft, bin ich zufrieden – und sonst lass ich mich wieder scheiden ", sagt Waltraud Winz mit einem großen Lachen. " Damit bin ich nicht mit einverstanden ", ergänzt Rinus Jannssen lachend. Ein tolles Ehepaar.