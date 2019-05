Eine Taube hat das Gesicht eines Rasers in Viersen in dem Moment verdeckt, als eine Radarfalle auslöste. Glück für den Fahrer: Die Polizei lässt das Verfahren dank der Taube fallen.

Fahrer und Taube von Bußgeld verschont

Der Mann war vergangenen Dienstag (21.05.2019) mit 54 km/h durch eine 30er-Zone gefahren und geblitzt worden, wie die Polizei am Montag (27.05.2019) mitteilte. " Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm diese Fahrt nachzuweisen wäre. "

Denn tatsächlich war der Mann am Steuer nicht zu erkennen, da die Taube genau in dem Moment mit ausgebreiteten Flügeln vor ihm auftauchte, als der Blitzer auslöste. " Dank des gefiederten Schutzengels mit augenscheinlich sorgsam ausgebreiteten Flügeln bleibt ihm dies jetzt wohl erspart ", heißt es in der Mitteilung der Polizei.