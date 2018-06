Der Tod einer 15-Jährigen in einem Park in Viersen am Montag (11.06.2018) beschäftigt die Polizei jetzt noch auf eine andere Art und Weise. Auf der Facebook-Seite der Behörde wurden nach der Tat viele Hasskommentare gepostet. Die Kripo prüft derzeit, ob einige von ihnen strafbar sind.