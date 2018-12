Der Kreis Viersen will als erster am Niederrhein energisch gegen die extrem hohe Nitrat-Belastung des Grundwassers vorgehen. Am Donnerstag (13.12.2018) hat der Kreistag einstimmig einen 5-Punkte-Plan beschlossen.

Maßnahmen gegen Nitrat-Belastung

Dieser sieht unter anderem vor, dass die Landwirte stärker kontrolliert werden, wenn sie künftig Gülle ausbringen. So will der Kreis enger überprüfen, dass die im vergangenen Jahr verabschiedete Düngeverordnung eingehalten wird. Außerdem soll der Import von Gülle aus den Niederlanden eingeschränkt und massiv reglementiert werden. Auch die Wasserschutz-Zonen werden erweitert.