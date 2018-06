Trauerzug für getötetes Mädchen in Viersen geplant

Auf dem Rasen im Viersener Stadtpark haben Bürger bereits viele Kerzen und Blumen niedergelegt. Mit einem Trauerzug wollen Menschen in Viersen am Freitagabend (15.06.2018) der 15-Jährigen gedenken, die am Montag (11.06.2018) von einem 17-Jährigen erstochen worden war.

Kerzen und Blumen im Viersener Stadtpark

Angemeldet wurde der Trauerzug nach Polizeiangaben von einer Privatperson für bis zu 100 Teilnehmer. Der Zug soll von einem zentralen Platz in der Innenstadt zum Park an die Stelle gehen, wo das Mädchen tödlich getroffen zusammenbrach.

Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes

Die aus Rumänien stammende Jugendliche war im Viersener Stadtpark Casinogarten erstochen worden. Der tatverdächtige Bulgare stellte sich am Dienstag (12.06.2018) der Polizei. Bei der Messerattacke soll er der 15-Jährigen sechs Stiche in den Oberkörper versetzt haben.