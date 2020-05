Totes Kind in Viersener Kita: Erzieherin unter Mordverdacht

Das dreijährige Mädchen hatte Ende April in der Kita in Viersen einen Atemstillstand erlitten. Wohl aufgrund der Folgen starb das Kind am 4. Mai. Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gehen inzwischen von Mord aus. Auch die rechtsmedizinische Untersuchung stützt dieses Ergebnis. Unter Verdacht steht eine ehemalige Erzieherin der Kindertagesstätte. Die Frau war zum Tatzeitpunkt noch als Erzieherin in der Kita beschäftigt.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die Ermittler nahmen die 25-jährige Erzieherin am Dienstag (19. Mai 2020) fest. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete wegen des Verdachts des Mordes Untersuchungshaft an.

Kind erlitt Atemstillstand in Kita

Wie es zu dem Vorfall in der Kita gekommen ist, ist unklar. Das Krankenhaus hatte wegen der medizinisch unklaren Lage Ende April die Polizei verständigt. Weitere Angaben will die Stadt aus Rücksicht auf die betroffene Familie derzeit nicht machen.

Das Kind wurde bereits bestattet. Die Kita-Mitarbeiter hatten sich gemeinsam mit der Mutter von dem Kind verabschieden können.

Bürgermeisterin schrieb Kondolenzbrief

Die Viersener Bürgermeisterin Sabine Anemüller hat der Mutter des Mädchens ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die Bürgermeisterin sagte: " Unsere Gedanken sind bei der Mutter, die einen schmerzlichen Verlust erlitten hat."

In einem Kondolenzbrief schrieb sie: "Vielleicht kann Ihnen das ein Trost sein in diesen schweren Stunden – dass Ihr Kind Ihnen glückliche Momente und schöne Tage beschert hat, die Ihnen keiner mehr nehmen kann und die auf immer in Ihrem Herzen sein werden."

Stand: 22.05.2020, 16:19