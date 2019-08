In einem Treibhaus in Viersen hat ein Mann am Wochenende eine seltene und giftige Spinne entdeckt und diese umgehend zur Feuerwehr gebracht.

Herkunft der Spinne noch unbekannt

Ein Artenschutz-Experte untersuchte das Tier, wie es in einer Pressemitteilung des Kreises Viersen am Mittwoch (07.08.2019) hieß. Der Experte stellte fest, dass es sich wahrscheinlich um die höchst giftige spanische Trichterspinne handelt - eine in Europa heimische und geschützte Spinnenart. Ihr Biss führt zu starken stundenlangen Schmerzen.

Die giftige Spinne sei aus Spanien über den Import von Olivenbäumen gekommen, teilte ein Sprecher des Kreises Viersen mit. Die spanische Trichterspinne - auch Gibraltar-Spinne genannt - zählt zu den größten Spinnen Europas. Sie kann bis zu vier Zentimeter groß werden, ist satinschwarz und hat lange flexible Spinndüsen.

Spinne jetzt bei Experten in Gelsenkirchen

Mittlerweile wurde das Tier bei einem Spinnenexperten in Gelsenkirchen artgerecht untergebracht. Dieser will jetzt untersuchen, ob es sich wirklich um die spanische Trichterspinne handelt.