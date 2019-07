„ In den 30 Jahren, in denen ich hier bei der Stadt Viersen tätig bin, habe ich eine so eine lange Trockenperiode noch nicht erlebt “, sagte Stadt-Förster Rainer Kammann am Mittwoch (16.07.2019). Auf den Süchtelner Höhen sind die Auswirkungen bereits dramatisch. 18.000 Bäume sind dort vom Austrocknen bedroht.

Bäume müssen von Hand gegossen werden

Die Stellen in dem Wald kann der Förster mit Fahrzeugen allerdings schlecht anfahren. „ Deshalb müssen tausende Bäume von Hand bewässert werden “, erklärt Kammann. Die Stadt hat die Viersener aufgerufen, dabei zu helfen.

Vor dem Wald will die Stadt ein großes Wasserfass mit 11.000 Litern aufbauen. Dort können die Viersener ihre Gießkannen und Eimer befüllen. „ Ich hoffe, dass wir mit dieser Aktion unsere Bäume bis zum nächsten Regen retten können, bevor sie vertrocknen “, sagt Förster Kammann.

Düsseldorfer Feuerwehr hilft beim Bewässern

Auch in Düsseldorf wird die Trockenheit für die Stadtbäume zurzeit bedrohlich. Die Stadt hat die Feuerwehr deshalb um Unterstützung bei der Bewässerung gebeten. Mit mehrere Tanklöschfahrzeuge versorgen die Feuerwehrleute nun Jungbäume in der Stadt wöchentlich mit hunderten Litern Wasser.

Letztes Fichten-Wäldchen in Krefeld muss gefällt werden