Abschiebung in letzter Sekunde abgesagt

Obwohl das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag einen Eilantrag gegen die Abschiebung abgelehnt hatte, konnte das Paar die Abschiebehaft in Darmstadt noch am selben Tag verlassen. Die Stadt Viersen sah Ungereimtheiten mit dem Land NRW. Um den Fall besser zu bewerten, hätte es mehr Zeit gebraucht. Am Dienstag war aber der letzte Tag, an dem eine Abschiebung möglich gewesen wäre. Jetzt geht das Asylverfahren auf die deutschen Behörden über.

2021 wollte das kurdisch-irakische Paar nach Deutschland flüchten. Eingereist ist es über Belarus und Polen. Nach der so genannten Dublin-Verordnung war Polen für das Asylverfahren zuständig. Dort sollen sie nach eigenen Angaben unmenschlich behandelt worden sein. Jetzt ist das Paar glücklich, wieder in Viersen zu sein und hofft, dass ein neu gestellter Asylantrag positiv entschieden wird.

Nachbesserungen beim Kirchenasyl gefordert

Die Viersener Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) sieht keinen Fehler bei den städtischen Behörden, die im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) das Paar abschieben sollten. Um solche Fälle in Zukunft rechtssicher zu gestalten, fordert sie eine Nachbesserung der Vereinbarung zwischen dem Land NRW und den Landeskirchen, damit das Kirchenasyl in Zukunft keine Interpretationsspielräume lässt.

Verschiedene Vereine und Kirchenverbände hatten massive Kritik an der geplanten Abschiebung geäußert. Am vergangenen Freitag hat es eine Mahnwache mit knapp 90 Teilnehmern vor dem Ausländeramt in Viersen-Dülken gegeben. Laut dem „Ökumenischen Netzwerk Asyl“ hätten 98% aller Kirchenasyle in Nordrhein-Westfalen mit einer Bleibeperspektive für die Betroffenen geendet. Die Räumung von Kirchenasylen sei äußerst ungewöhnlich.