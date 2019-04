Vier Skitourengänger sind bei einem Lawinenabgang in den Schweizer Alpen getötet worden. Die Gruppe sei am Freitag nicht von einer Tour in das Gebiet der Grünhornlücke in den Berner Alpen zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag (28.04.2019) mit.

Die Angehörigen seien bereits informiert, teilte die Polizei mit. Details zur Identität der Toten hat sie zunächst nicht genannt.

Opfer könnten Mitglieder des Düsseldorfer Alpenvereins sein

Ein Sprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV) sagte, alle Toten seien Mitglieder der Sektion Düsseldorf des Bergsportvereins. Mindestens zwei der Tourengänger galten demnach als sehr erfahren.

Die vier Tourengänger wurden am Samstag auf einer Höhe von 3.110 Metern zwischen dem Gebirgspass Grünhornlücke und der Konkordiahütte verschüttet unter Schneemassen gefunden.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen

Die eindeutige Identifizierung der Opfer ist laut der Polizei in Wallis im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Stand: 28.04.2019, 16:03