Ambulanz für Pädophilie in Düsseldorf hat Hunderte Anfragen

Weil die Ambulanz in Düsseldorf so viele Anfragen hat, soll das Angebot weiter ausgebaut werden. " Wir haben zurzeit 4 Therapiegruppen und wollen noch in diesem Jahr zwei weitere eröffnen ", sagt Dammertz-Hölterhoff. Zudem bietet der Standort inzwischen auch Paar-Therapien an. " Wir haben in Düsseldorf besonders viele Teilnehmer, die in festen Beziehungen leben ", sagt sie.