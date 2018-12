Staatsdiener in NRW-Rathäusern immer häufiger krank

Die Krankheitsquote in den nordrhein-westfälischen Rathäusern ist erneut angestiegen, und zwar auf sieben Prozent. Damit bleibt statistisch gesehen stets jeder 14. Arbeitsplatz in den Amtsstuben der großen Rathäuser an Rhein und Ruhr aus Gesundheitsgründen unbesetzt. Das ist die höchste gemessene Fehlquote in den Rathäusern seit Beginn der entsprechenden Erfassung im Jahr 2008.

Im Schnitt fehlte jeder Mitarbeiter im Erhebungsjahr 2017 krankheitsbedingt fast 28 Tage - wobei in der Statistik für den öffentlichen Dienst im Gegensatz zur freien Wirtschaft auch Wochenende und Feiertage in die Zählung einbezogen werden. Trotzdem liegt die Fehlquote in den NRW -Großstädten auch unter Berücksichtigung dieser Zähl-Unterschiede deutlich höher.

Gewerkschaften beklagen Arbeitsüberlastung

Eine Politesse in Köln bei ihrer Arbeit

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Komba-Gewerkschaft der kommunalen Beamten und Angestellten kritisieren schon seit Jahren den ständigen Anstieg der Krankenquoten. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt immer weiter an, derzeit sind es 46,4 Jahre. Diverse Sparrunden haben bei den NRW-Kommunen Spuren hinterlassen, in manchen Bereichen herrscht außerdem Fachkräftemangel, so dass kaum Nachwuchs zu bekommen ist. Die Gewerkschaften beklagen, dass die Arbeitsüberlastung durch Personalmangel ständig zunehme - auch das mache krank.

Städtetag empfiehlt Unterstützung

Auch im Aachener Rathaus fehlen Mitarbeiter, weil sie krank sind

In einer Kurzstudie zu den Krankheitszeiten empfiehlt der Städtetag, das " betriebliche Gesundheitsmanagement " in den Rathäusern auszubauen. Das können Sportkurse oder Ernährungsberatungen sein, aber auch Anlaufstellen für Beschwerden über zu hohe Arbeitsbelastung. All das kostet Geld, unter dem Strich ist man beim Städtetag aber davon überzeugt, dass sich solche Investitionen langfristig lohnen: " Körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine wesentliche Voraussetzung für effektives und effizientes Verwaltungshandeln. " Die Rekord-Krankenquote in den NRW-Kommunen spricht dagegen eine andere Sprache.

Spitzenreiter der Fehlzeiten in Nordrhein-Westfalen ist Bochum (9,92 Prozent), gefolgt von Herne (9,24) und Köln (8,74). Die gesündesten Rathaus-Beschäftigten findet man in Herford, wo die Krankenquote mit 4,63 am niedrigsten ist.