Kölner Seilbahn: Guter Start in die neue Saison

Mehr als 50.000 Fahrgäste sind in dieser Saison bereits mit der Seilbahn über den Rhein gefahren. Die Kölner Verkehrsbetriebe ( KVB ) sind mit der Zahl der Besucher nach eigenen Angaben sehr zufrieden. Seit Beginn der Saison im März musste die Seilbahn nach KVB -Angaben vom Dienstag (23.04.2019) an fünf Tagen ihren Betrieb unterbrechen, weil der Wind zu stark war. Am 28. März 2019 hatte die Seilbahn nach langer Zwangspause ihren Betrieb wieder aufgenommen.