Christkind in Engelskirchen bekommt 124.000 Briefe

Das Christkind hatte viel zu tun...

Das Christkindbüro im oberbergischen Engelskirchen hat in der Adventszeit mehr als 124.000 Briefe aus aller Welt bekommen, einer davon war sogar aus der Mongolei. Diese Zahl nannte die Deutsche Post am Freitag (21.12.2018). Mehrere Helferinnen haben die Briefe gelesen und beantwortet. Viele Kinder wünschten sich Frieden, so Post-Sprecherin Britta Töllner.

Dieses Jahr keine Antworten mehr

Die Briefe schmücken das Christkindbüro