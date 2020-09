Videoüberwachung am Bonner Rheinufer installiert

In Bonn beobachtet die Polizei das Rheinufer an der Beethovenhalle jetzt mit Videokameras. Seit Freitagmorgen sind die Kameras am linksrheinischen Ufer in Betrieb. Dort war es in der Vergangenheit öfter zu Straftaten gekommen.