17. Videonale in Bonn: Gebrochene Wirklichkeiten

Zum 17. Mal hat am Mittwochabend (20.02.2019) in Bonn die Videonale begonnen. Das Festival für Videos und Installationen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Refracted Realities" – Gebrochene Wirklichkeiten.

Beworben hatten sich Videokünstler aus aller Welt. Die Jury entschied sich aus den insgesamt mehr als 1.100 Einsendungen aus 66 Ländern für 29 künstlerische Werke, die fragen: Wie viele Facetten haben Wirklichkeit und Wahrnehmung?