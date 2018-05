Videodays in Köln fallen aus

Eigentlich sollten die "Videodays" Mitte August 2018 stattfinden - rund eine Woche vor der Videospielemesse Gamescom. Die Veranstalter sagen, es gebe nicht genug Sponsoren und bislang seien auch zu wenig Tickets verkauft worden.

Größtes Youtuber-Festival Europas

Im vergangenen Jahr hatten die "Videodays" noch 15.000 Menschen besucht. Die Videodays gelten als das größte Youtuber-Festival in Europa. Sie fanden seit dem Jahr 2010 an jeweils zwei Tagen in Köln und Berlin statt. Bereits gekaufte Tickets können beim Veranstalter zurückgegeben werden.

Stand: 22.05.2018, 08:24