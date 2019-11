Drogenhandel verlagert sich

Am Kölner Ebertplatz laufen die Geschäfte seit dem Einsatz der Videobeobachtung diskreter. Dealer sprechen Kunden zwar noch immer in den unterirdischen Gängen des Platzes an. Die Übergabe von Drogen gegen Geld findet jetzt aber meist in den Parks oder in den Straßen rund um den Platz statt. Dort gibt es nämlich keine Videokameras. Dennoch beobachtet die Polizei auch dort die Szene und nimmt Dealer fest.

Die Stadt Köln setzt unterdessen weiter auf Kultur und Unterhaltung: In zwei Wochen sollen auf dem Ebertplatz eine Eisbahn und ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut werden.