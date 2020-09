Wahl-Video: Kerpener SPD-Kandidat erhält Drohungen

In dem Video wirbt der 44-jährige Sozialdemokrat für seine Wahl zum Bürgermeister am kommenden Sonntag. Anlass der Videobotschaft seien Gespräche mit Vertretern der muslimischen Gemeinde in Kerpen gewesen, sagt Andreas Lipp.

Ihm sei mehrfach widergespiegelt worden, dass junge Menschen muslimischen Glaubens einerseits Teil der Gesellschaft seien. Jedoch würden sie als solche nicht so wahrgenommen, wie sie es verdient hätten, sagt der Kerpener SPD - Kandidat. Das sei etwas, was er als Bürgermeister gerne ändern würde.

Staatsschutz ermittelt

Seit der Veröffentlichung des 48 Sekunden langen Videos erhält der 44-Jährige nach eigenen Angaben viele Mails, die sich kritisch mit seinem Angebot an muslimische Jugendliche in Kerpen auseinandersetzen. Mittlerweile seien auch Hassmails und persönliche Drohungen unter den Zuschriften. Als Konsequenz hat Kerpens SPD -Bürgermeisterkandidat Lipp bei der Polizei des Rhein-Erft-Kreises Anzeige gegen Unbekannt erstattet und auch den Staatsschutz eingeschaltet

SPD in Kerpen alarmiert