Kritik an Video von Düsseldorfs OB Geisel mit Rapper Farid Bang

Ein Video von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang sorgt jetzt für Diskussionen. Geisel hat das Video mit dem Düsseldorfer Rapper drehen lassen, um junge Leute - oftmals auch mit Migrationshintergrund - zu erreichen.

Video soll Jugendliche zu mehr Coronaschutz animieren

Die sind nämlich in den vergangenen Wochen zum Beispiel in der Altstadt immer wieder aufgefallen, weil sie sich nicht an Corona-Schutzmaßnahmen halten - also keinen Abstand halten und keine Maske tragen. Farid Bang soll sie animieren, die Regeln zu respektieren.

Der Düsseldorfer Rapper ist in der Vergangenheit regelmäßig durch antisemitische, frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Texte negativ aufgefallen. Deswegen steht der Düsseldorfer Oberbürgermeister für diese Kooperation jetzt in der Kritik.

OB Geisel will sich heute zur Kritik äußern

Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz will sich Geisel am Mittwochmittag (22.07.2020) zu der heftigen Kritik beispielsweise aus Politik und Musikbranche äußern.