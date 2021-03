Kein Verweilverbot mehr am Düsseldorfer Rheinufer

Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitag nicht verlängert. Daher soll Verweilverbot in der Nacht zum kommenden Montag enden. Das teilte die Stadt mit.

Das Verweilverbot fand bundesweit Beachtung. Freitags bis sonntags war es dadurch untersagt, auf einem Streifen von rund zwei Kilometern entlang des Rheinufers in der Innenstadt, länger herumzustehen oder zu sitzen. Spazierengehen und Radfahren blieb erlaubt.

Die Stadt reagierte mit dieser Maßnahme darauf, dass es an einem sonnigen Wochenende Mitte Februar in der Altstadt und am Rheinufer zu voll war. Bis zu 700.000 Menschen seien an dem Wochenende dort gewesen.

Stadt: Verweilverbot hat gewirkt

Die Stadt zieht eine positive Bilanz des Verweilverbots: "Es ist festzustellen, dass das Verweilverbot gewirkt hat. Die vergangenen beiden Wochenenden haben gezeigt, dass es zu keinen erneuten drastischen Überfüllungen in der Altstadt und am Rheinufer gekommen ist, wodurch erforderliche Abstände nicht eingehalten wurden, so dass ein erhöhtes Infektionsschutzrisiko nicht bestand. Die Besucherinnen und Besucher hielten sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln."

Die Maskenpflicht am Rhein und in der Altstadt wird hingegen bis zum 4. April verlängert. Sie gilt von 10 Uhr bis 1 Uhr nachts.