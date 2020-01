Freund habe "Ehre und Ansehen der Familie beschmutzt"

Die Richter hoben in der Urteilsbegründung hervor, dass keiner der Angeklagten versucht habe, dem blutüberströmten Mann zu helfen - im Gegenteil. Sie hätten ihn sogar gedemütigt. Sie machten Fotos vom schwerverletzten halbnackten 19-Jährigen.

Bei der Polizei hatte der 45-Jährige erklärt, dass der neue Freund " das verdient habe ". Er habe " Ehre und Ansehen der Familie beschmutzt ". Er habe ihn bestrafen müssen, damit er sich nie wieder mit seiner Tochter treffe.

Tat durch archaisches Gesellschaftsbild in der Familie

Rauf Ceylan ist Religionssoziologe an der Universität Osnabrück. Er sagt, so etwas passiere nur in Familien, die ein sehr archaisches Gesellschaftsbild pflegten. In solchen Fällen denken die Männer, dass sie in der Familie alles bestimmen. Dass eine Frau einen Freund haben dürfe, ist für solche Männer tabu. Sie entscheiden für die Frau, wer der richtige Ehemann sei.

Stand: 10.01.2020, 16:53