29-Jähriger in Monheim lebensgefährlich verletzt

Bereits am Sonntagabend sei der Mann laut Polizei in einer Wohnung gefunden worden, die von mehreren Arbeitern bewohnt werde. Er soll den Abend mit zwei Mitbewohnern und mehreren Bekannten zusammen in der Wohnung verbracht haben. Wie es dann zu den Verletzungen kam, ist bisher unklar.

Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Auch zur Art der Verletzungen wollte die Polizei auf Anfrage des WDR noch nicht äußern. Die Mordkommission geht von einer versuchten Tötung aus. Allerdings konnte das schwer verletzte Opfer noch nicht vernommen werden.

Der Mann wurde noch am Sonntagabend in eine Spezialklinik gebracht, in der er notopertiert wurde. Auch am Dienstag schwebte der 29-Jährige weiter in Lebensgefahr.

Stand: 06.07.2021, 16:06