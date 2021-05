Wenn Verschwörungsmythen Beziehungen zerstören

Lea Kramer (Name von der Redaktion geändert) redet nur noch selten mit ihren Eltern. Die Gespräche sind einfach zu schwierig geworden. Denn Corona halten ihre Eltern für eine Erfindung der Regierung. Überall vermuten sie geheime Machenschaften. Wenn sich die Familie trifft, kommt es Kramer so vor, als rede sie gegen ein Wand: "Es ist so, als ob sie in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Blase leben ".

Lea erzählt unserer Reporterin von der Beziehung zu ihren Eltern

Um sich selbst zu schützen, schottet sich die 19-Jährige emotional ab. Gemeinsame Themen mit der Familie gebe es kaum noch, sagt sie. Eine echte Diskussion sei mit ihren Eltern nicht möglich: "Das geht immer gleich ins Fanatische über" , sagt Kramer.

Beratungsfälle haben sich vervierfacht