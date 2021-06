Kinderverschickung: Trauma statt Erholung

Günter Lobe als Neunjähriger

Günter Lobe aus Velbert war neun Jahre alt, als er verschickt wurde. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder ging es für ihn 1953 in ein Kurheim auf die Insel Sylt. Doch mit Nordsee-Idylle hatte sein Aufenthalt dort nichts zu tun. Schläge, Erniedrigungen und harte Strafen waren Alltag während seines sechswöchigen Kur-Aufenthalts. "Wenn irgendwas nicht so hinhaute, wie die 'Tanten' das wollten, gab es Prügel."



Die Aussagen des 77-Jährigen decken sich mit den Beschreibungen vieler anderer ehemaligen Verschickungskinder. "In 90 Prozent aller Fälle kann man davon ausgehen, dass Gewalt gegen Kinder ausgeübt wurde – körperliche oder psychische Gewalt" , sagt Detlef Lichtrauter, Vorsitzender des Vereins "Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW e.V.".

Was auf den Teller kam, musste aufgegessen werden

Besonders hängen geblieben sind bei Günter Lobe die Mahlzeiten im großen Essensaal: Vorportionierte Teller bekam jedes Kind und jeder musste alles aufessen. "Rechts und links gab es ein paar geklatscht und dann hat derjenige das schon gegessen“ erzählt der Velberter. " Ich kann mich an einen Fall entsinnen, wie sie den Kopf genommen haben und den in das Erbrochene reingestoßen haben, und dass derjenige das Erbrochene auflecken musste".

Günter Lobe hat als Verschickungskind gelitten

Was unfassbar klingt, wird durch zahlreiche Berichte ehemaliger Verschickungskinder in einschlägigen Foren bestätigt. Auch sie berichten von Essenszwang, und dass Erbrochenes wieder auf den Teller zurückgeschaufelt wurde und aufgegessen werden musste.

Gewalt und Missbrauch

Demütigungen, Essenzwang, Prügel und harte Strafen – all das gehörte in den meisten Kurheimen zur Tagesordnung, sagt Detlef Lichtrauter. Viele Mitarbeiter hätten schon in der Nazi-Zeit in den Heimen gearbeitet bzw. wurden in dieser Zeit sozialisiert, wo Mitgefühl und Mitleid für die Kinder, gemäß der "schwarzen Pädagogik" , fehl am Platz waren.

Darüber hinaus wurden die Kinder in einigen Heimen sexuell missbraucht oder ohne medizinische Indikation mit Medikamenten vollgepumpt, was auch in den 50er-Jahren schon strafbar war. Viele Betroffene hat das für ihr Leben geprägt, sie sind bis heute traumatisiert und leiden an Spätfolgen.