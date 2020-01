Getöteter Mitarbeiter der Stadt Köln: Staatsanwaltschaft prüft eigene Fehler

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Mann einen 47-jährigen Vollstreckungsbeamten der Stadt Köln angegriffen und erstochen. Der Mann hatte eine Geldforderung der Stadt Köln eintreiben sollen. Offenbar war das spätere Opfer mit einer Kollegin zu dem 60-Jährigen aufgebrochen, dann war er von dem psychisch kranken Mann ohne Vorwarnung angegriffen worden.

Riesiger Andrang bei Beerdigung

Am Montagmittag (13.01.2020) ist auf einer Gedenkfeier im Bürgerzentrum in Köln-Nippes des getöteten Vollstreckungsbeamten der Stadt Köln gedacht worden. Der Andrang war so groß, dass viele Trauernde keinen Platz mehr im Bürgerzentrum gfanden. Im Anschluss an die Veranstaltung fand die Urnenbeisetzung statt.

Video starten, abbrechen mit Escape Beerdigung von getötetem Kölner Stadt-Mitarbeiter. WDR aktuell. . Verfügbar bis 20.01.2020. WDR. Von Markus Schmitz.

Stand: 13.01.2020, 19:46