Forschung im Raum Aachen: Wenn Autos und Ampeln miteinander reden

Die Tests haben auf der Autobahn 44, der Bundesstraße 56 und der Vaalser Straße in Aachen stattgefunden. Dabei ging es den Forschern unter anderem darum, herauszufinden, wie es sich auf den Verkehr und die Sicherheit automatisch fahrender Autos auswirkt, wenn zum Beispiel Ampeln und Fahrzeuge miteinander "reden".

So wurden automatisierte Test-Wagen von einer entsprechend ausgerüsteten Ampel über die Zeit und Dauer der nächsten Rot- oder Grünphase informiert. Die Software in den Fahrzeugen konnte sich dann darauf entsprechend einstellen.

Genaue Verkehrsdaten erfasst

Gleichzeitig wurde der Verkehr an Straßenkreuzungen genau beobachtet und es wurden die Daten aller Autos und Lkw dort erfasst. Die Daten wurden in einer Verkehrszentrale ausgewertet und an Test-Wagen gesendet. Das machte es möglich, das Fahrverhalten der Verkehrslage genau anzupassen. Dafür wurden auch Hinweise auf Störungen im Straßennetz und Umleitungsempfehlungen direkt an die Test-Fahrzeuge übermittelt.

Mehr Sicherheit und besserer Verkehrsfluss