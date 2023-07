Vermisster 15-Jähriger tot in der Lenne gefunden

Der 15-Jährige war am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad von zu Hause mit unbekanntem Ziel losgefahren. Als er Stunden später nicht zurückkehrte, meldeten die Eltern das Kind als vermisst.

Die Polizei im Märkischen Kreis suchte mit einem Großaufgebot nach dem Jungen. Am Samstagnachmittag fanden Zeugen das Fahrrad des Jungen in der Nähe der Wehranlage in Nachrodt-Wiblingwerde.

Junge trug Badebekleidung

Polizeitaucher suchten nach dem vermissten Jungen.

Die Polizei setzte in dem Bereich einen Suchhund ein, der die Fährte des Jungen aufnehmen konnte. Der Hund schlug unmittelbar auf der Wehranlage an. Daraufhin gingen Feuerwehrtaucher in der Lenne auf die Suche. Sie konnten nur noch die Leiche des Jungen bergen. Die Polizei geht nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus.