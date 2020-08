In Troisdorf haben Rettungskräfte am Sonntagabend (02.08.2020) im Rotter See einen Vermissten gesucht. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und DLRG war im Einsatz. Eine Frau hatte am späten Nachmittag die Feuerwehr gerufen und erklärt, ihr Bekannter sei bereits am Samstagabend nicht vom Baden zurück an Land gekommen.

Vermisster sei trotz Gewitter geblieben

Sie habe sich mit dem 35-Jährigen und anderen Freunden am Samstagabend im See zum Schwimmen getroffen. Auch als es schon dunkel wurde, seien sie noch im Wasser gewesen. Als ein Gewitter aufzog seien alle an Land gegangen, nur der 35-Jährige soll mit seiner Schwimminsel auf dem Wasser geblieben sein.

Zeugen berichteten später, sie hätten Hilferufe vom Wasser her gehört. Wegen der Dunkelheit konnte man aber vom Land aus nichts mehr auf dem See erkennen.