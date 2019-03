Vermisste Zwölfjährige aus Wohnwagen befreit

Das Mädchen war bereits am Donnerstag (28.02.2019) als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Bonner Polizei erhielten die Beamten am Sonntag (03.03.2019) einen Hinweis, dass die Zwölfjährige in einem Wohnwagen gesehen worden sei.

Die Polizisten fuhren sofort ins abgelegene Naherholungsgebiet Melbtal in Bonn, fanden den Wohnwagen und auch das Mädchen. Es ist nun in der Obhut des Jugendamtes.