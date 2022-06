Neunjähriger Junge im Aachener Grenzgebiet verschwunden

Roller gefunden

Der 9-jährige Gino war Mittwochabend (1. Juni 2022) mit seinem schwarzen Roller mit roten Handgriffen unterwegs. Ein solcher Roller wurde am darauffolgenden Abend in der Nähe eines Schwimmbads in der fünf Kilometer von Kerkrade entfernten niederländischen Gemeinde Landgraaf gefunden. Eine DNA-Analyse soll jetzt Aufschluss darüber geben, ob es sich wirklich um den Roller des vermissten Jungen handelt.

In fremdes Auto gestiegen?

Die Familie fürchtet, dass der kleine Gino in ein Auto eingestiegen sein könnte. Ein deutsches Suchteam mit Spürhunden habe ermittelt, dass seine Spur in einer Straße in Kerkrade plötzlich abgebrochen sei. Das hat die niederländische Polizei aber bisher nicht bestätigt.

Ermittlungen in alle Richtungen

Das deutsche Team Medical Service NRW, spezialisiert auf Vermisstensuche und medizinischen Beistand, ist ebenfalls vor Ort. In einer Sporthalle in Kerkrade wird die Hilfe koordiniert. Dort können Bürger sich melden, wenn sie sich an der Suche beteiligen wollen. Die niederländische Polizei kann unterdessen ein Verbrechen nicht mehr ausschließen. Man ermittle in alle Richtungen.

Zeugenhinweise gesucht

Inzwischen hat die limburgische Polizei auch in sozialen Medien wie Facebook um Hinweise von Zeugen gebeten. Die Aachener Polizei bittet ebenfalls um Mithilfe bei der Suche nach Gino. Gesucht wird auch ein Mann, der an einem Fußballplatz gesehen wurde, als Gino dort mit anderen Kindern vor seinem Verschwinden spielte.

Die Befragung dieser Kinder brachte keine Erkenntnisse. Bürger, die zurzeit des Verschwindens Fotos oder Filmaufnahmen in der Umgebung gemacht haben, werden dringend gebeten, diese an die Polizei weiterzugeben.

Personenbeschreibung

Der vermisste Junge ist 130 cm groß und hat blaue Augen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln, eine rote Kappe mit der Aufschrift NIKE, eine graue Jogginghose und grüne Schuhe.

Sein Roller ist schwarz mit roten Handgriffen.