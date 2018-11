Bei einer Schießerei auf offener Straße in Köln-Ostheim sind in der Nacht zu Sonntag (04.11.2018) drei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Ein weiterer Verdächtiger stellte sich. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich bei der Schießerei vor einer Gaststätte um einen Streit im Rockermilieu handelt. Anwohner hatten die Schüsse gehört und den Notruf alarmiert. Die Polizei nahm am Tatort drei Verdächtige fest. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.