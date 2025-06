"Immer, wenn Discounter Mähroboter im Angebot haben, kommen mehr neue Fälle dazu." Melanie Penalosa, Igelhilfe Aachen-Düren

Keine Notplätze mehr frei

Verletzter Igel in der Auffangstation

In der Großregion Aachen sind die Auffangstationen wie in Eschweiler und Wassenberg voll. In der Igelstation in Eschweiler werden gerade 30 schwerverletzte Tiere versorgt. " Unsere Intensivpatienten ", sagt Helferin Melanie Penalosa. " So viele hatten wir noch nie da. Wir sind körperlich und emotional extrem überlastet. " Die Hilfsstationen in Nordrhein-Westfalen tauschen sich schon untereinander aus: Über mögliche freie Plätze und gute Behandlungsmethoden für die Tiere.

Helfer dringend gesucht

Jeder schwer verletzte Igel wird erstmal von einem Tierarzt angesehen. Für diese Kosten sind die Hilfsstellen auf Spenden angewiesen. Die Igelhilfe Aachen-Düren sucht aktuell auch dringend ehrenamtliche Helfer, um alle Igel versorgen zu können. Auch bei den Igelstationen in anderen Städten sei die Not derzeit groß.

