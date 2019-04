In einem italienischen Restaurant in Düsseldorf ist am Samstag (27.04.2019) ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden durch Rauchgase verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilte. Zwei Bewohner konnten aus dem mehrgeschossigen Haus gerettet werden.

Restaurant hatte geöffnet

Etwa 30 Gäste und sieben Mitarbeiter waren nach Angaben des Betreibers im Restaurant, als das Feuer ausbrach. Er habe zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dann habe er aber schnell die Feuerwehr gerufen und die Menschen nach draußen geschickt.

Brand enstand in der Küche

Der Brand enstand nach bisherigen Erkenntnissen in der Küche des Restaurants im Stadtteil Gerresheim. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien Flammen aus dem Gebäude geschlafen, sagte deren Sprecher. Am frühen Nachmittag war das Feuer gelöscht. Die Schadenshöhe liegt laut Feuerwehr bei rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Stand: 27.04.2019, 16:33