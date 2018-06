Verleihung des 24. Prix Pantheon in Bonn

Auch die übrigen drei Finalisten zeigten im ausverkauften Bonner Pantheon, wie vielseitig die deutsche Kabarett- und Comedyszene ist.

Sonderpreis für Hugo Egon Balder

Hugo Egon Balder, Schauspieler und Entertainer

Ausgezeichnet mit dem Jury-Sonderpreis wurde Hugo Egon Balder. In 30 Jahren habe er die deutsche Fernsehlandschaft mehrfach auf links gedreht und ein Ende sei nicht in Sicht, heißt es in der Begründung. Der 68-Jährige setzte sich an den Flügel und bedankte sich mit einem Song.