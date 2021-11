In diesem Jahr drei Preisträger

Der Aachener Friedenspreis wird immer an einen nationalen und einen internationalen Preisträger verliehen. Dabei wählen die Verantwortlichen beim Aachener Friedenspreis bewusst weniger bekannte Aktivisten als Preisträger aus, die sich „von unten“ gegen Ungerechtigkeit und Gewalt einsetzen.

In diesem Jahr werden gleich drei Organisationen ausgezeichnet. Den nationalen Preis teilen sich zwei Gruppen: Die Initiative „19. Februar Hanau“ und die Bildungsorganisation Ferhat Unvar. In Hanau wurden im Februar des vergangenen Jahres neun Menschen mit Migrationshintergrund bei einem rassistischen Terroranschlag ermordet.

Kampf gegen Rassismus und rechtes Gedankengut

Beide Organisationen halten die Erinnerung an den Anschlag wach und klären über Rassismus in unserer Gesellschaft auf. Die Bildungsinitiative bietet zudem in Schulen antirassistische Workshops an und ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Opfer von Rassismus geworden sind.

Einsatz gegen Gewalt zwischen den Religionsgruppen in Afrika

Der internationale Preisträger ist die interreligiöse Frauengruppe Womens Interfaith Council aus Nigeria. Die Organisation unterstützt Frauen in dem afrikanischen Land, die Opfer von Gewalt zwischen Moslems und Christen geworden sind und setzt sich für ein gewaltfreies Zusammenleben von Menschen aller Religionen ein. Der Friedenspreis wird um 19 Uhr in der Aachener Aula Carolina verliehen.

Stand: 12.11.2021, 17:21