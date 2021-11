Neue Verkehrs- und Tunnel-Leitzentrale in Köln

Volle Konzentration in der neuen Zentrale: Die zwei Mitarbeiter, die momentan Dienst haben, kontrollieren gleichzeitig mehrere Monitore. Die Arbeit ist aufgeteilt. Der Mitarbeiter rechts ist zuständig für die Tunnel, der Mitarbeiter links beobachtet das Geschehen auf Kölns großen Kreuzungen und hat auch die Situation der Ampeln im Blick.

Störungen oder Unfälle schnell erkennen

Mehrere hundert Ampelanlagen sind mit der Zentrale verbunden und machen sich sofort mit einem roten Punkt auf dem großen Übersichtsmonitor bemerkbar, wenn es eine Störung gibt. Das Szenario: Bei einem Stromausfall, so sagt es der Leiter des Amtes für Verkehrssicherheit Patric Stieler, könnten schnell 20 – 30 Anlagen ausfallen.

Blick in die neue Kölner Verkehrsleitzentrale

Der Mitarbeiter in der Verkehrsleitzentrale sieht das und kann sofort handeln. In der alten Verkehrsleitzentrale haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel nur an Wochentagen und bei Veranstaltungen den Verkehr beobachtet. Das ist nun ausgeweitet worden. Die Kontrolle der Tunnel ist besonders wichtig. " Die größte Sorge der Verantwortlichen sind Unfälle in den Tunnelanlage, " sagt Patric Stieler. " Wenn der Mitarbeiter die Unfälle früh erkennt, kann er sofort Helfer alarmieren." Gleichzeitig würden aber auch zum Beispiel im sanierten Tunnel in Kalk Sensoren anspringen, die die Brandmeldeanlage auslösen.

Verkehrsinfos auf das Navi weiterleiten

Mit der Kontrolle über die Verkehrs-Situation in Köln soll es in Zukunft auch einen verbesserten Informationsfluss geben. So sollen Anbieter von Navigationssystemen über Staus informiert werden, um es anschließend den Autofahrern anzeigen. Die neue Zentrale hat die Stadt etwa zwei Millionen Euro gekostet.