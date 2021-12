Vergewaltigung an Karneval in Köln – Angeklagter bestreitet Geschlechtsverkehr

Sie kamen als Touristen nach Köln, um Karneval zu feiern. Zwei Männer arbeiten als Garten- und Landschaftsbauer, der dritte Angeklagte ist Doktor der Medizin.

Alle drei sind zu diesem Zeitpunkt – mit vielen anderen Männern auch – Mitglieder in einem Chat, der den Namen " Stich-Gruppe " trägt. Laut Anklage geht es ihnen darum, in diesem Chat ihre sexuellen Eroberungen per Fotos und Videos zu teilen und sich gegenseitig Punkte zu vergeben.

Zwei Männer auf freiem Fuß, der dritte Angeklagte sitzt in U-Haft

Der Prozess am Donnerstagvormittag beginnt mit Verspätung. Der Verteidiger eines Angeklagten kommt nicht rechtzeitig ins Landgericht. Schließlich liest die Staatsanwältin dann doch die Anklage vor: Demnach hatte ein Mann im Karnevalstrubel die 21-jährige Frau und spätere Geschädigte kennengelernt. Sie hatten in dem von dem Mann angemieteten Hotelzimmer in der Kölner Innenstadt einvernehmlichen Sex. Danach schlief die Frau ein, sagt die Staatsanwaltschaft, weil sie sehr viel Alkohol getrunken hatte.