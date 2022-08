Flucht vor Grenzkontrolle: Polizei schießt auf Fahrzeug und trifft Insassen

Beamte der Bundespolizei wollen am vergangenen Freitag im Rahmen einer Polizeikontrolle ein Fahrzeug an der Grenze bei Wyler anhalten. Daraufhin beschleunigt der Fahrer des Autos mit insgesamt vier Insassen stark und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, nehmen die Beamten nicht sofort die Verfolgung auf. Dennoch kann das Auto wenige Kilometer nach einer Fahndung angehalten werden.

Fahrer startet erneuten Fluchtversuch

Als die Beamten an das stehende Fahrzeug herantreten, beschleunigt der Fahrer abermals und erfasst dabei einen der Polizisten. Dieser wird dadurch leicht verletzt. Daraufhin schießt er mit seiner Dienstwaffe auf das erneut flüchtende Auto, das nach einem Treffer in den Reifen zum Stehen kommt. Ein Schuss durchbohrt auch den Kofferraum und trifft einen 21-Jährigen. Der muss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr, sagt die Polizei am Sonntag.

Drogen im Fahrzeug gefunden

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs finden die Ermittler kleinere Mengen Drogen. Die vier jungen Männer werden vorläufig festgenommen. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft Kleve jetzt unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Über dieses Thema berichten die WDR2 Lokalzeit Nachrichten an Rhein und Ruhr am 29. August.